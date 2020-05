Aktion für Umweltschutz : „Stadtradeln“ für Klimaschutz – Issum macht mit

Issum Vom 15. Juni bis zum 5. Juli sind alle Issumer aufgefordert, sich von ihrer umweltfreundlichen Seite zu zeigen und fleißig in die Pedale zu treten. Bürgermeister Clemens Brüx unterstützt die Initiative „Stadtradeln“.

Seit 2008 treten Bürger und Kommunalpolitiker für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Die langjährige Kampagne „Stadtradeln“ steht in diesem Jahr im Zeichen der Corona-Krise. Dies ist aber kein Grund, nicht kräftig in die Pedale zu treten. Es hat zwar nicht oberste Priorität, aber das Fahrrad ist derzeit ein sinnvolles Verkehrsmittel und ermöglicht den Menschen, die Alltagswege mit einem vergleichsweise geringen Infektionsrisiko zurückzulegen, so die Veranstalter. Zudem fördert das Fahrrad die Gesundheit und kann dabei helfen, eventuell aufkommende Langeweile zu vertreiben, ohne dass es dabei zu engem, zwischenmenschlichen Kontakt kommt.