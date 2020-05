Volksfest in Geldern muss ausfallen : Schicken Sie uns Ihre Kirmes-Erinnerung

Geldern Die Pfingstkirmes in Geldern fällt aus. Als Trost starten wir eine besondere Aktion. Von Ihnen möchten wir wissen: Was war Ihr ganz besonderer Kirmesmoment. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit dem Volksfest auf Gelderns Wällen?

Pfingsten ohne Kirmes in Geldern. Eigentlich unvorstellbar, doch die Corona-Krise stoppt auch die größte Straßenkirmes am Niederrhein. Nicht nur für die Schausteller, in deren Jahreskalender der Gelderner Termin immer ganz besondere Bedeutung hat, sondern auch für die vielen Kirmesfans in der Region. Von Ihnen möchten wir wissen: Was war Ihr ganz besonderer Kirmesmoment. Der erste scheue Kuss, den Partner fürs Leben gefunden, die erste Fahrt im Riesenrad? Schicken Sie uns Ihren Kirmesmoment, gern auch mit Foto. Oder schreiben Sie uns, was sie sich einfallen lassen, um wenigstens zuhause ein wenig Rummelfeeling zu haben. Werden Mandeln gebrannt, ein Karussell für die Kinder gebaut? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht an geldern@rheinische-post.de Oder schreiben der Redaktion einen Brief an Rheinische Post, Markt 12, 47608 Geldern.