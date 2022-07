Stadtplanung : Zum Stadtleitbild Speed-Dating für Straelener Bürger

Straelen Gesucht werden Perspektiven und Ziele zu wichtigen Leitthemen wie Arbeiten und Wohnen, Klimaschutz und Umwelt, Tourismus und Kultur, Innenstadt und Ortschaften sowie Mobilität und Verkehr.

Die Stadt Straelen will ein neues Stadtleitbild erarbeiten, das beschreibt, wie sich die Stadt in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Es soll klare Perspektiven und Ziele aufzeigen und sich an den wichtigen Leitthemen Arbeiten und Wohnen, Klimaschutz und Umwelt, Tourismus und Kultur, Innenstadt und Ortschaften sowie Mobilität und Verkehr orientieren. Für die Aufstellung eines solchen Stadtleitbildes lädt die Stadt gemeinsam mit dem projektbegleitenden Büro Stadt + Handel interessierte Bürger am Montag, 11. Juli, von 10 bis 18 Uhr zum Speed-Dating ein.