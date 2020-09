Kohlebunker besetzt : Aktionen am Tagebau Garzweiler haben begonnen

Erkelenz Kklimaaktivisten von „Ende Gelände“ haben am Morgen mit ersten Blockaden begonnen. Die Polizei ist mit einem Großeinsatz vor Ort. Polizisten aus mehreren Bundesländern sind im Einsatz.

Im rheinischen Revier haben am Samstag Protestaktionen gegen die Nutzung der Braunkohle in Deutschland begonnen. Rund 150 Aktivisten drangen nach Angaben der Aachener Polizei in den Tagebau Garzweiler ein. Ein Sprecher des Energiekonzerns RWE sagte am Vormittag, in einem Kohlebunker und an einem Transportband befänden sich Menschen. Der Betrieb des Tagebaus sei aber bislang nicht beeinträchtigt. Im Kraftwerk Weisweiler sei ebenfalls ein Kohlebunker besetzt.