„Kidical Mass“ Fahrraddemo in Erkelenz geplant

In Erkelenz haben sich der ADFC Kreis Heinsberg, der Kinderschutzbund und der VCD Kreisverband Heinsberg-Mönchengladbach-Viersen diesem Aktionsbündnis angeschlossen und laden alle Erkelenzer am Sonntag, 5. Mai, ein, um 15 Uhr zur Stadtbücherei zu kommen und an der dritten Kidical Mass in Erkelenz teilzunehmen. Im vergangenen Jahr hatten in Erkelenz knapp 100 Menschen an der Fahrraddemo teilgenommen.