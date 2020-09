Erkelenzerin Stefanie Rahn im Interview : Als Präsidentin Pilates präsentieren

Interview Erkelenz Die Erkelenzerin Stefanie Rahn stellt sich einer weiteren Herausforderung. Die diplomierte Pilates-Trainerin ist nun Präsidentin des Deutschen Pilates Verbands und setzt sich dafür ein, dass die Methode für mehr Beweglichkeit an Stellenwert gewinnt.

Stefanie Rahn aus Erkelenz ist eine Frau mit vielen Talenten und Funktionen. Die diplomierte Tänzerin ist zugleich diplomierte Pilates-Trainerin und -Ausbilderin sowie international tätige Autorin für Pilates-Fachliteratur. Sie gilt als exzellente Fachfrau auf dem Gebiet des von Joseph Pilates entwickelten Körpertrainings. Pilates, der 1883 in Mönchengladbach geboren wurde und 1976 in New York starb, hatte sich Zeit seines Lebens als Bewegungstrainer die Aufgabe gestellt, Übungen zu entwickeln, durch die der Körper beweglicher, gelenkiger und kräftiger wurde. Jetzt hat die Betreiberin eines Pilates-Studios in Erkelenz eine weitere Funktion übernommen: Fragen zu ihrer neuen Tätigkeit als Präsidentin des Deutschen Pilates Verbands (DPV) beantwortet Stefanie Rahn gerne.