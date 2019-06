Zu den Aktionen am Samstag gehört eine von „Fridays for Future“ angebotene „Unterrichtsstunde“ im Freien an der Tagebaukante. Das Bündnis „Ende Gelände“ will bis zum Rand des Tagebaus laufen. Diese Demo endet bei der Kundgebung von „Alle Dörfer bleiben“ direkt vor dem Erkelenzer Ortsteil Keyenberg. Die Organisatoren erwarten Tausende Teilnehmer.