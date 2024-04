Stadtfest in Erkelenz Was die Besucher bei Bike ‘n‘ BBQ erwartet

Der Heimatverein informiert auf dem Konrad-Adenauer-Platz und bietet einen Stadtrundgang an. Am Samstag gibt es um 14 Uhr eine geführte Radtour unter dem Titel „Radeln und Rätseln durch die Heimat“, ebenso wie Sonntag nach der Fahrradsegnung durch Pastor Werner Rombach um 11 Uhr. Treffpunkt ist die Bühne auf dem Konrad-Adenauer-Platz. Eine 400 Quadratmeter große Fläche steht für BMX/MTB-Shows und Kurse zur Verfügung. Vorführungen, Kurse, Action und viel Beratung sind ein Highlight am Wochenende. Die Geschäfte E-motion, Zweirad-Schmiede Derouaux aus Lövenich und Sportwelt Scherer aus Übach-Palenberg zeigen ihre Angebote und stehen beratend zur Verfügung. Interessierte können ein kostenloses Pedelec Fahrtraining absolvieren. Außerdem steht der ADFC mit Info- und Aktionsständen für Fragen von Groß und Klein bereit, am Samstag findet die „Kidicall Mass“ für mehr Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor der Stadtbücherei. Die Kreispolizei Heinsberg informiert am Samstag im Bereich der Kreissparkasse mit einem Pedelec-Simulator über die unterschiedlichen Fahreigenschaften mit und ohne elektronische Hilfe. Die traditionelle Fahrradversteigerung von Fundrädern aus dem Stadtgebiet findet am Sonntag ab 15 Uhr auf der Bühne am Konrad-Adenauer-Platz statt.