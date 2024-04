Kindern lernen über Ernährung Gesundes Frühstück an der Astrid-Lindgren-Schule in Erkelenz

An der Astrid-Lindgren-Grundschule in Erkelenz erfreuen sich die Kinder der Schuleingangsphase seit März dieses Jahres an einem gesunden Frühstück. Es wird einmal in der Woche ausgerichtet. Ein abwechslungsreiches Angebot soll die Kinder zum einen dazu animieren, sich mit gesunder Ernährung auseinanderzusetzen, und zum anderen Hunger vorbeugen – denn mit Hunger im Bauch lernt es sich nicht gut.