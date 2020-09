Theatersaisonstart in der Stadthalle : 100.000 Euro für Erkelenzer Kulturangebote

Die Übergabe: Hans-Heiner Gotzen, Christina Meyersieck, Marius Vieten und Thomas Giessing (v.l.) . Foto: Christos Pasvantis

Erkelenz Mit einer großen Spende fördert die Kreissparkasse die Kultur GmbH der Stadt. Die ist am Donnerstagabend unter Corona-Bedingungen in die neue Saison gestartet. Die Zahl der Abonnenten ist zurückgegangen.

Am Donnerstagabend ist die Erkelenzer Kultur GmbH mit einem Shakespeare-Stück in die Programmsaison 2020/21 gestartet. Eine große Spende in Höhe von 100.000 Euro hat sie einmal mehr zuvor von der Heinsberger Kreissparkasse erhalten. „Mit dieser großzügigen Spende hält uns die Kreissparkasse den Rücken frei und unterstützt uns auch in diesem Jahr, in welchem die Kulturschaffenden das Geld besonders benötigen“, sagte Hans-Heiner Gotzen, Erster Beigeordneter der Stadt und Geschäftsführer der Kultur GmbH bei der Übergabe in der Stadthalle.

Sparkassen-Chef Thomas Giessing sah in der Spende auch ein Signal: „Wir wollen dazu beitragen, das Leben in der Region lebenswert zu machen. Corona hat nicht nur finanziell große Löcher in der Erkelenzer Kultur gerissen. Gerade jetzt ist es wichtig, sie und die Kulturschaffenden zu unterstützen.“

Die Kultur GmbH, die vor allem Theaterstücke, Konzerte und Kabarettauftritte in der Stadthalle veranstaltet, wird in großen Teilen von der Stadt gefördert. „Kultur ist nicht zwingend gewinnbringend in Euro und Cent, aber für die Bildung und die Freizeit umso mehr. Wir sind froh, dass wir in Erkelenz ein Angebot haben, das im Kreis herausragend ist“, sagte Hans-Heiner Gotzen.

Nach Monaten des Stillstands, die „alle in der Branche in einen Grenzbereich gebracht“ habe, steht nun die neue Saison an, in der bis Ende April bislang sechs Theaterstücke und vier Kabarettauftritte geplant sind. Bislang hat die GmbH 230 Abonnements verkauft, vor der Corona-Krise waren es 350. „Viele sind noch zurückhaltend“, sagte Gotzen.