Dörfer in Erkelenz : Tagebau-Anwohner sprechen mit Politikern

Erkelenz In der Debatte um die Zukunft der Dörfer, die bald voraussichtlich an der Grubenkante des Tagebaus Garzweiler II liegen, haben nun Anwohner Politiker aus Erkelenz und NRW zum Gespräch eingeladen.

Für das kommenden Wochenende haben zahlreiche Initiativen, Bündnisse und Aktivisten neue Proteste am Tagebau Garzweiler II angekündigt. Bereits zuvor haben sich Vertreter der vom Tagebau betroffenen Orte mit Politikern in Holzweiler getroffen, um über ihre Zukunft zu sprechen.

An beiden Terminen gingen die Vertreter aus Holzweiler, Venrath, Kaulhausen, Kückhoven, Wockerath, Wanlo und Jackerath besonders auf die jetzt schon enormen Belastungen durch den Tagebau ein – etwa durch Staub, Schmutz, Lärm, Verkehr, Bergschäden und Grundwasser. Weiterhin schilderten sie ihre Erwartungen an die kurz bevorstehende Leitentscheidung der Landesregierung zur weiteren Entwicklung des Tagebaus Garzweiler II.

Während vielfach schon die Zukunft nach dem Tagebau gezeichnet wird, darf man nach Meinung der Anwohner nicht die Phase vergessen, in der der Tagebau auf die Orte zukommt oder an ihnen vorbeischreitet. Wesentliche Grundlagen würden noch aus der Zeit in den 1970er und 80er Jahren stammen. „Wir leben aber heute im 21. Jahrhundert. Da hat sich einiges getan und angesichts des beschlossenen Kohleausstiegs muss da für uns am Tagebaurand einiges neu gedacht werden,“ hieß es in den Gesprächen.