Polizei im Großeinsatz : Tausende Demonstranten am Tagebau Garzweiler erwartet

Aachen Am Tagebau Garzweiler steht wieder ein heißes Demo-Wochenende bevor. Mehrere Organisationen haben Proteste angekündigt, darunter auch Blockaden. Die Polizei will bei illegalen Aktionen konsequent durchgreifen.

Im Rheinischen Braunkohlerevier wollen verschiedene Gruppen am Samstag weiter gegen den Kohleabbau protestieren. Polizei und Veranstalter rechnen mit insgesamt mehreren Tausend Teilnehmern. Die Initiative Alle Dörfer bleiben und die Bewegung Fridays for Future haben am Tagebau Garzweiler II zu einer Demonstration aufgerufen (Start 12 Uhr). Sie steht unter dem Motto „Kein Grad weiter – heißt keinen Meter mehr den Kohlebaggern“. Die Organisation Ende Gelände plant Aktionen des „zivilen Ungehorsams“ und will nach eigenen Angaben Bagger und Gas-Infrastruktur blockieren.