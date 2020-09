Senioren im Erkelenzer Johanniter-Stift : Tierischer Besuch vom Erlebnisbauernhof

Der Besuch der Tiere vom Erlebnishof Panuba in Wegberg-Uevekoven, darunter die Alpakas Ben und Toni, bereiteten den Bewohnern des Johanniter-Stifts in Erkelenz viel Freude. Foto: Eva Weingärtner

Uevekoven/Erkelenz Tiere vom Erlebnisbauernhof Panuba aus Wegberg-Uevekoven sollen Senioren durch die Zeit der Berührungslosigkeit und Kontaktarmut helfen.

Vergessen ist damit die Zeit der Berührungslosigkeit, der Kontaktarmut und der Mangel an Sinneseindrücken, die die Bewohnerinnen und Bewohner des Johanniter-Stifts Erkelenz wegen der Corona-Pandemie hinnehmen mussten. Lange war ihnen die Teilhabe an der Gesellschaft verwehrt. Auch heute gilt für die Mitarbeiter und Pflegekräfte immer noch das Gebot der Distanz.

Carpe diem in Dabringhausen

Carpe diem in Dabringhausen : Testergebnisse für Senioren-Park stehen noch aus

Senioren in Radevormwald

Senioren in Radevormwald : Krokodil, Stinktier und Alpaka zu Besuch im Seniorenhaus

Duisburger Corona-Helfer im Kreis Gütersloh und am Flughafen

Duisburger Corona-Helfer im Kreis Gütersloh und am Flughafen : Johanniter 77 Tage im Dauereinsatz

„Schlimm war die Zeit, als wir selbst bei den Angehörigen die Kontakte unterbinden mussten“, erzählt Gaby Kerst, Leitung Sozialer Dienst. Dass die Bewohner nun in den Genuss tierischer Zuwendung kommen und sie in Interaktion mit den Tieren treten können, sei ein Geschenk der Subkommende Aachen des Johanniterordens, so Kerst. Gero von Plessen, Leiter der Subkommende, ist persönlich gekommen. Er, die Mitarbeiter der Einrichtung mit Leiterin Astrid Hadick und Gaby Kerst werden Zeugen dieser intensiven Begegnung zwischen Mensch und Tier.