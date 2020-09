Angebot der Kultur GmbH Erkelenz : Vier Theaterstücke für Kinder ab 28. September

Erkelenz Kinder an Kultur heranführen – das ist das Ziel der Erkelenzer Kultur GmbH, die nun das Programmmit vier Stücken vorgestellt hat. Schon am nächsten Montag, 28. September, geht es los.

„Auch in Corona-Zeiten verdient Kultur Chancen“, sagt Hans-Heiner Gotzen, Erster Beigeordneter der Stadt Erkelenz und Geschäftsführer der Kultur GmbH mit Blick auf die nun startende Reihe des „Theaters für Kinder“. Im Kreiswasserwerk Heinsberg gibt es wieder einen zuverlässigen Partner, der eine Realisierung der Reihe ebenfalls möglich macht. Dessen Geschäftsführer Michael Leonards erklärt dazu: „Eine Heranführung der Kinder an Kultur ist wichtig. Zudem muss unter aller gebotenen Rücksichtnahme das Leben entwickelt werden – auch unter Corona.“

Und so startet schon am Montag, 28. September, 15 Uhr, Leonhardskapelle, die Reihe mit „Die Schnecke, die wissen wollte, wer ihr Haus geklaut hat“ von Barbara Veit. Zu Gast ist die Burghofbühne Dinslaken. Am Montag, 2. November, 15 Uhr, Leonhardskapelle, steht „Mia schläft woanders“ von Pija Lindenbaum auf dem Plan. Es spielen die Schauspieler des Rheinischen Landestheaters aus Neuss. Am Montag, 1. März, 15 Uhr, Leonhardskapelle, gastiert das Landestheater Detmold mit „Der schaurige Schusch“ von Charlotte Habersack und Sabine Büchner. In die Stadthalle geht es zum Abschluss der Reihe, denn am Sonntag, 2. Mai, 15 Uhr, ist die „Zottelkralle“ von Cornelia Funke auf der Bühne. Präsentiert wird das Stück von der Burghofbühne Dinslaken.