Neujahrsempfang der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer : Industrie setzt weiter auf Kiesabbau

Niederrhein Der Neujahrsempfang der Niederrheinischen IHK ist stets ein Anlass für den Präsidenten Burkhard Landers, die Forderungen der Unternehmen an die Politik zu formulieren. Gastredner war NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart.

Kiesbaggereien „Wenn wir Straßen und Brücken modernisieren wollen, wenn wir neue Wohnungen bauen wollen, so benötigen wir Kies und Sand für den Beton. Jeder Bundesbürger verbraucht pro Tag 24 Kilo Sand und Kies. Das sind für ganz Deutschland 700 Millionen Tonnen im Jahr.“ Und diesen Kies und Sand gebe es in Nordrhein-Westfalen jedenfalls nur bei uns am Niederrhein. „Ich verstehe die Vorbehalte der Bürger und der Anwohner, die sich um die Natur sorgen, die Lkw-Verkehr befürchten und Lärm. Wir müssen aber auch die Interessen der Unternehmen im Blick haben, die seit Jahrzehnten hier am Standort wirtschaften und vielen Menschen Beschäftigung geben und uns wertvolle Rohstoffe erschließen.“ Landers hofft, unter der Moderation des Wirtschaftsministeriums auf einem längeren Weg zu einem guten Ergebnis zu kommen.

Stahlindustrie NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart, Gastredner beim Neujahrsempfang der IHK, habe sich für ein Stärkungsprogramm für die Stahlindustrie ausgesprochen, so Landers. „Das ist ein wichtiger Impuls. Uns würde interessieren, was Sie mit dieser Idee konkret verbinden“, fragt der IHK-Präsident. Pinkwart, der in freier Rede ohne Manuskript in der gut gefüllten Mercatorhalle sprach, erklärte: „Das Projekt mit dem Einsatz von Wasserstoff im Hochofen bei der Stahlproduktion von Thyssenkrupp in Duisburg ist ein Weltereignis.“ Er wolle aber auch, dass in Duisburg auch in 30 Jahren noch Stahl produziert werde, und deshalb müsse Stahl hochinnovativ werden. Dafür gab es anschließend Lob von IHK-Präsident Landers: „Ihr Bekenntnis zum Stahlstandort hat mich begeistert.“



Regionalplan Ruhr Diese Unterstützung wünsche sich die IHK auch beim Regionalplan Ruhr. „Dessen Zeitplan ist krachend gescheitert. Wir müssen uns gemeinsam darum kümmern, wie wir im Ruhrgebiet rasch Gewerbeflächen erschließen, wo wir Infrastrukturprojekte planen wollen, wo Freizeit und Erholung ihren Platz finden.“



Ruhrkonferenz „Seitens der Wirtschaft hätten wir uns mehr Ehrgeiz und Klarheit bei der Formulierung der Ziele gewünscht. Die Landesregierung hätte zum Beispiel ausrufen können, das Ruhrgebiet zur digitalen Vorzeigeregion in Deutschland zu machen“, sagte Landers.