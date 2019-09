Auszeichnung in Duisburg : IHK ehrt die besten Niederrhein-Azubis

Viel los war am Sonntagmorgen am Theater am Marientor. Azubis, Eltern und Ausbilder kamen in feinem Zwirn . Foto: Harpers//RP/Tim Harpers

Duisburg Bei der Bestenehrung der Industrie- und Handelskammer wurden die erfolgreichsten Auszubildenden des Jahrgangs 2019 ausgezeichnet. Der IHK-Schulpreis geht in diesem Jahr nach Moers.

Stolze Azubis, stolze Großeltern und vor Stolz platzende Eltern und Ausbilder sind am Sonntag zu Hunderten ins Theater am Marientor geströmt. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Duisburg/Wesel/Kleve hat dort ihre Besten ausgezeichnet. Die 93 erfolgreichsten Azubis des Jahrgangs 2019, 214 neue Meister und 158 Fachwirte nahmen im Duisburger Musicaltheater ihre Auszeichnungen entgegen. Der Schulplreis der „Initiative Schule – Wirtschaft“ ging in diesen Jahr an ein Schülerteam der Geschwister-Scholl-Gesamtschule aus Moers

Moderiert wurde die Veranstaltung von RTL-Superstar Marie Wegener, die, so die IHK, an diesem Sonntagvormittag auf die Superstars der Ausbildung am Niederrhein traf. In dieses Horn blies auch IHK-Präsident Burkhard Landers, der die ehemaligen Azubis und die Vertreter der Ausbildungsbetriebe unter dem Beifall der Angehörigen zu ihren Leistungen beglückwünschte. „Mit ihren herausragenden Resultaten gehören Sie zur beruflichen Elite am Niederrhein“, sagte er. Dazu gratuliere ich Ihnen herzlich. Spitzentalente wie Sie brauchen wir, wenn wir im internationalen Wettbewerb mithalten wollen.“ Im weiteren Verlauf seiner Rede brach Landers – der als glühender Verfechter des Dualen Ausbildungssystems gilt – auch noch einmal eine Lanze für ebendieses. Das deutsche Ausbildungssystem habe eine zentrale gesellschafts- und wirtschaftspolitische Bedeutung, sagte er. Es sei entscheidend, wenn es darum gehe, den Fachkräftebedarf der deutschen Wirtschaft zu sichern. „Die berufliche Aus- und Fortbildung bietet ausgezeichnete Karrierechancen und Verdienstmöglichkeiten, die denen der akademischen Karriere gleichwertig sind.“

Info Preisgelder für vier Schulen Mit dem IHK-Schulpreis sind auch Preisgelder verbunden. Die diesjährigen Platzierungen im einzelnen. 1. Platz Geschwister-Scholl-Gesamtschule Moers für „GGS-Quiz“ (1500 Euro) 2. Platz Gesamtschule Emmerich am Rhein für „Keimzelle – Alles Große fängt klein an“ (1000 Euro) 3. Platz Sekundarschule straelen für „SPencil – Besondere Schreibgeräte“ (500 Euro) 3. Platz (geteilt) Schule am Ring für „Snack der Woche“ (s.o.)

Neben der Ehrung der Azubis war die Vergabe des IHK-Schulpreises ein besonderer Höhepunkt der Gala. Den ersten Platz sicherten sich die Schüler der Jahrgangsstufe elf der Moerser Geschwister-Scholl-Gesamtschule. Sie veranstalten alle zwei Monate in der Schulmensa offene Quizabende für alle Bürger. Der Sieger der abendlichen Rätselstunden wird mit einem Wanderpokal belohnt. IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger hob in seiner Laudatio hervor, dass neben der Quiz-Planung auch der Verkauf von Speisen und Getränken zum Konzept gehört, wodurch zusätzliche Einnahmen die Stufenkasse füllen. „Für so ein professionelles Veranstaltungsmanagement kann es nur den ersten Platz geben“, sagte er.