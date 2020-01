Neujahrsempfang 2020 : Bekannte Gesichter bei Antenne Niederrhein

Weeze Rund 170 Gäste aus Politik, Wirtschaft und den Medien waren zum Neujahrsempfang von Antenne Niederrhein gekommen. Bei guten Getränken und gutem Essen ging es nicht nur übers Radio.

Antenne Niederrhein ging am 29. August 1992 zum ersten Mal auf Sendung. Mann der ersten Stunde ist Chefredakteur Thomas „Tommi“ Bollmann, der den geladenen Gästen am Mittwochabend das vergangene Jahr aus Sicht eines Radiomanns präsentierte. „Früher haben wir über die Menschen geredet, heute reden wir mit den Menschen“, sagte Bollmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Bestes Beispiel sei die Fridays-for-Future-Bewegung in Kleve. „Die jungen Menschen werden wieder politischer.“ Davon sprach auch Hans Vlaskamp von der Veranstaltergemeinschaft in seiner Begrüßungsrede. Er mahnte zugleich an: „Die Freiheit der Meinungsäußerung gilt oft nur noch für die eigene Meinung. Antenne Niederrhein ist jedoch ein Radio für alle Bürger im Kreis Kleve.“ Applaus.