Berufswelt : Ausbildungsbörse im PAN

Das Bild zeigt Teilnehmer einer früheren Ausbildungsbörse. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Emmerich Am 18. Februar laden Unternehmen den Nachwuchs zum Informationstag ein.

(RP) In jedem Jahr stehen Schüler vor der Entscheidung, wie es nach der Schule weitergehen wird. Muss es tatsächlich immer ein Studium sein? Welche Ausbildungsberufe gibt es eigentlich, in welchen Bereichen hat sich in den vergangenen Jahren etwas getan? Soll es ein Handwerksberuf oder eher ein kaufmännischer Beruf werden?

Oft sind die Vorstellungen beim Nachwuchs noch ungenau oder es ist gar nicht bekannt, was für Ausbildungsmöglichkeiten es gibt. Diese Entscheidung zu erleichtern, ist das Ziel der vierten Emmericher Ausbildungsbörse am Dienstag, 18. Februar, im PAN-Kunstforum. Die Börse findet an diesem Tag in der Zeit von 16 bis 19 Uhr statt.

„Im letzten Jahr präsentierten sich mehr als 34 Unternehmen aus dem Kreis Kleve. Der Bedarf nach dem Nachwuchs ist gegeben“, sagt Verena van Niersen von der Emmericher Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die zu den Organisatoren und Unterstützern der Veranstaltung gehört.

Die Ausbildungsbörse richtet sich dabei an Schüler aller Schulen sowie deren Eltern, an Studienabbrecher, Quereinsteiger, an Lehrkräfte und alle Interessierten. Kurz: Sie richtet sich an alle, die beruflich durchstarten wollen.