Fragebogen Christoph Gerwers : Der Bayern-Fan

Foto: van Offern, Markus (mvo)

Rees Den Mann muss niemand in Rees besonders vorstellen: Christoph Gerwers ist Bürgermeister der Stadt. Und deshalb würde er eine Superkraft auch so einsetzen, dass es der kleinen Stadt am Rhein nützen könnte.

Wissen Sie noch, was Sie als Kind mal werden wollten?

Christoph Gerwers Fußballprofi.

Gäbe es Zeitreisen: Wohin würden Sie reisen und warum?

Gerwers In das antike Griechenland. Ein Gespräch mit den griechischen Philosophen wäre sicher spannend.

Gibt es eine prominente Person, die Sie gerne kennenlernen würden?

Gerwers Uli Hoeneß würde ich gerne einmal persönlich kennenlernen.

Welches Schulfach mochten Sie überhaupt nicht?

Gerwers Chemie.

Mal angenommen, es gäbe Superkräfte. Welche hätten Sie gerne?

Gerwers Die Kraft, Bauvorhaben schneller abzuschließen - Freibad, Krematorium und Stadtgarten Quartier am Delltor bis Karneval fertigzustellen wäre super.

Was ist Ihr Lieblingstier?

Gerwers Der Grünspecht, der sich gerne in unserem Garten aufhält.

Interessieren Sie sich für Fußball? Haben Sie einen Lieblingsverein?

Gerwers Ja, mein Lieblingsverein ist seit meiner Kindheit der FC Bayern München.

Wenn Sie eine Sache in Ihrer Stadt ändern könnten: Was wäre das?

Gerwers Maßnahmen schneller durchzuführen und die deutsche Regelungswut zu reduzieren. Das gilt für Rees und für jede Stadt oder Gemeinde in Deutschland.

Glauben Sie, dass es Außerirdische gibt?

Gerwers Dass irgendwo in unserem Universum noch Leben steckt, glaube ich schon. An Aliens, Zombies und Monster glaube ich dagegen nicht.

Können Sie etwas nicht, das man normalerweise können sollte?

Gerwers Auf beiden Ohren hören.

Als was haben Sie sich bisher an Karneval verkleidet?

Gerwers Frau Thimm, meine Sekretärin, hat mir im letzten Jahr ein Kostüm eines mittelalterlichen Bürgermeisters schmackhaft gemacht. Ich glaube, dass das meine erste Verkleidung seit der Cowboy-Verkleidung aus der Kindheit war.

Was wäre Ihnen lieber: 45°C oder -20°C Außentemperatur?