Interview Steffen Straver : Die FDP glaubt an eine neue Realschule

info

Name Steffen Straver

Geburtsdatum und -ort. 10.Juni 1977 in Emmerich

Beruf Gärtner, Betriebswirt Produktionsgartenbau

Familienstand. Verheiratet. drei Kinder (12, 14, 15 Jahre)

Politische Funktionen Vorsitzender der FDP Emmerich, Mitglied der FDP seit 2016

Hobby Fußball, (selber Schiedsrichter in der Kreisliga), Betreuer an Spieltagen bei der Mannschaft meiner Frau. Die Kinder spielen samstags. Wenn ich es schaffe, schaue ich mir die Spiele auch an.