Klima : Bessere Vorhersage bei Niedrigwasser

GLW Der so genannte gleichwertige Wasserstand (GLW) legt den Rheinpegel fest. In Rees wurde der GLW-Wert auf 115 Zentimeter Pegelhöhe festgelegt, in Emmerich auf 80 Zentimeter, in Wesel auf 155 Zentimeter. Bei diesen Pegelwerten garantiert das Wasser- und Schifffahrtsamt eine Mindestwassertiefe von 280 Zentimeter auf einer Breite von 150 Metern. Damit können die Kapitäne bestimmen, ob der Strom noch tief genug ist.

Faustformel Gerechnet wird folgendermaßen: Pegelstand minus GLW plus 2,80 Meter ergibt die Wassertiefe. In Emmerich hat man es einfach: Hier können zum Pegel einfach zwei Meter addiert werden. Die Wassertiefe beträgt in Emmerich also derzeit 2,54 Meter, in Rees 2,61 Meter und in Wesel 2,71 Meter. Der niedrigste Stand des Rheins soll 2003 gemessen worden sein, als der Pegel in Emmerich 28 Zentimeter zeigte. Aber auch da war der Rhein real dann immerhin noch 2,28 Meter tief.