Kreis Kleve : Ann-Kathrin Kamber ist neue Schulamtsdirektorin

Kreis Kleve Die Fachfrau tritt die Nachfolge von Dominik Feyen an. Zuvor war sie im Schulamt für die Stadt Krefeld tätig.

Seit Anfang Januar sind im Schulamt für den Kreis Kleve wieder alle vier Stellen in der Schulaufsicht besetzt. Die Schulamtsdirektorin Ann-Kathrin Kamber hat ihre Tätigkeit in der Nachfolge von Dominik Feyen aufgenommen und ist jetzt unter anderem auch für die Förderzentren im Kreis Kleve zuständig. Landrat Wolfgang Spreen begrüßte Ann-Kathrin Kamber in der Kreisverwaltung und wünschte ihr viel Erfolg für ihre schulaufsichtliche Tätigkeit.