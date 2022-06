Evangelische Kita Schatzkiste in Budberg : Gelungene Musical-Aufführung

Evangelische Kita Schatzkiste in Budberg

Die Kinder der Budberger Schatzkiste präsentierten sich in originellen Kostümen, die die Eltern erarbeitet hatten. Foto: Kita

Budberg Die Kinder der Kindertageseinrichtung Schatzkiste der Evangelischen Kirchengemeinde Budberg hatten lange für das Stück vom Gänseblümchen Friederike geprobt.

Das ist die Botschaft des Kindermusicals vom Gänseblümchen Frederike: „Ob groß, ob klein, ob klein, ob groß – am größten wirst du sein, wenn du auch anderen Gutes tust, dann bist du niemals klein.“ Das bewies auch die eingruppige Kindertageseinrichtung Schatzkiste in Budberg: Mit 22 Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren wagte sie sich an ein Musicalprojekt heran, das mit der Aufführung vor vielen Eltern, Verwandten und Freunden seinen Abschluss fand.