Silvesterbilanz der Polizei : 53 Einsätze, zehn Brände und drei Körperverletzungen

Kreis Kleve Die Polizei zieht nach der Silvesternacht Bilanz. In Kleve war bereits am Abend ein 57-Jähriger betrunken mit seinem Auto durch die Fußgängerzone gefahren. Er hat dort großen Schaden angerichtet.

Die Polizei im Kreis Kleve hat Bilanz gezogen: In der Silvesternacht rückten die Beamten zu insgesamt 53 Einsätzen aus. Des Weiteren wurden drei Körperverletzungsdelikte und vier Sachbeschädigungen angezeigt. Weiterhin war die Klever Polizei bei zehn Bränden vor Ort. Elf Personen wurde ein Platzverweis erteilt, sechs sogenannte Störer wurden in Gewahrsam genommen.

Die Polizei kontrollierte auch den Verkehr. 59 Autofahrer wurden überprüft. Bei vier Fahrzeugführern stellten die Beamten Alkohol in der Atemluft fest, ihnen wurde eine Blutprobe entnommen. Von dreien stellten die Beamten den Führerschein sicher. Bereits in der Nacht zuvor hielten die Beamten drei Fahrzeugführer an, die vor Fahrtantritt Drogen genommen und einen Fahrer der Alkohol getrunken hatte.

In Kleve fuhr am 31. Dezember gegen 22.35 Uhr ein 57 Jahre alter Klever mit seinem Auto die Große Straße entlang. Er prallte gegen einen massiven Blumenkübel und beschädigte anschließend noch zwei Bäume, die von einem Metallgerüst umgeben sind. Sein Suzuki wurde durch den Unfall stark beschädigt. Der 57-Jährige ließ den Suzuki am Unfallort stehen und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei den 57-Jährigen ermitteln. Er hatte vor Fahrtantritt Alkohol getrunken, so dass ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten schrieben eine Strafanzeige und stellten den Führerschein sicher.