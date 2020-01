Für den schönsten Tag im Leben : Die Hochzeitsmessen-Saison beginnt

Im Gocher Kastell findet am Sonntag „Trau dich am Niederrhein“ statt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Niederrhein „Trau dich am Niederrhein“ am Sonntag, 5. Januar, im Gocher Kastell macht den Anfang. Die Gelderner Hochzeitsmesse am Sonntag, 2. Februar, beendet das Rennen um Braut und Bräutigam.

Es gibt mindestens zwei Ereignisse im Leben, womit sich richtig viel Geld verdienen lässt. Das ist zum einen die Geburt eines Kindes und zum anderen die Hochzeit. Letztere hat im Januar Hochkonjunktur. Denn dann beginnen die Hochzeitsmessen. Wir stellen die Veranstaltungen in der Region vor:

Trau dich am Niederrhein: Die Hochzeitsmesse gibt es bereits seit vielen Jahren. In diesem Jahr findet sie am Sonntag, 5. Januar, im Kultur- und Kongresszentum Kastell, Kastellstraße 11 in Goch, statt. Beginn ist um 11 Uhr, Ende gegen 17 Uhr. Der Veranstalter, VLSN Veranstaltungstechnik aus Goch, verspricht 25 Aussteller aus unterschiedlichen Branchen sowie ein wechselndes Bühnenprogramm. Mehr Infos: www.traudichamniederrhein.de



Hochzeitsmesse Wesel: Die wohl größte Hochzeitsmesse in der Region ist die Weseler Ausgabe. Veranstalter ist die Eventagentur Easywedding and more, die für Samstag und Sonntag, 4. und 5. Januar, jeweils von 11 bis 18 Uhr in die Niederrheinhalle, An de Tent 1 in Wesel, einlädt. Neben zahlreichen Ausstellern wirbt die Agentur vor allem mit Größen aus dem TV. So sind das „Hochzeitshaus Haltern am See“ und „Couture by Bea“, beide bekannt aus der VOX-Sendung „Tüll und Tränen“, vor Ort. Eintritt: 9,50 Euro pro Person. Weitere Infos: www.event-hochzeitsmesse.de



Traumhochzeit am Niederrhein: Die größte Hochzeitsmesse im Kreis Kleve ist „Traumhochzeit am Niederrhein“. Mehr als 40 Aussteller aus der Hochzeitsbranche laden unter der Leitung des Eventbüro Steffen Bettray für Sonntag, 12. Januar, ins Messe- und Kongresszentrum Kalkar, Griether Straße 110-120, ein. Beginn ist um 11 Uhr, Ende gegen 17 Uhr. Modenschauen finden um 12, 14 und 16 Uhr statt. Eintritt: sieben Euro pro Person plus drei Euro Parkgebühr pro Fahrzeug. Weitere Infos: https://www.facebook.com/Traumhochzeit-am-Niederrhein-356503951765201/



Hochzeitsmesse Moyland: Seit drei Jahren findet auch im Hochzeitssaal im Schloss Moyland, Am Schloss 4 in Bedburg-Hau, eine Messe für Braut und Bräutigam statt. Termin ist am 19. Januar von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Veranstalter, die Aaldering-Gruppe, verspricht „regionale Dienstleister mit vielen Ideen und Tipps“. Jede Branche sei vertreten. Mehr Infos unter www.schlossmoyland-eventlocation.de/eventlocation/veranstaltungen/11-hochzeitsmesse.



Gelderner Hochzeitsmesse: Den Abschluss macht die Gelderner Ausgabe am Sonntag, 2. Februar, 11 bis 18 Uhr, Hotel See Park Janssen, Danziger Straße 5 in Geldern. Das Datum wurde nach Angaben des Veranstalters bewusst gewählt. Gezeigt und vorgestellt werden im Vier-Sterne-Hotel aktuelle Trends und Klassiker. Des Weiteren werde ein besonderer Wert auf die persönliche Beratung gelegt. Weitere Infos: www.hochzeitsmesse-geldern.de

(jul)