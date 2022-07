Sprengung in der Emmericher Ward : Generalprobe für Bombeneinsatz gelungen

In der Emmericher Ward wurde gezielt eine Bombe gesprengt. Foto: Stadt/Stadt Emmerich

Emmerich In der kommenden Woche soll voraussichtlich mitten in der City eine Bombe entschärft werden. Jetzt war der Kampfmittelräumdienst bereits in der Emmericher Ward im Einsatz.

Es war schon mal so etwas wie die Generalprobe für die Großaktion in der kommenden Woche: Am Dienstag haben Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes der Bezirksregierung Düsseldorf eine 125 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Emmericher Ward erfolgreich gesprengt.

Da die Bombe nach dem damaligen Aufprall nicht gezündet hat, lag sie nunmehr 77 Jahren in der Erde. „Nach so langer Zeit, wird der Sprengstoff immer brisanter. Da der Kopfzünder voll deformiert war und mit der Zündnadel direkt am Detonator eingeschlagen ist, konnte eine Entschärfung ohne Menschenleben zu riskieren nicht stattfinden“, erläutert Kirsten Urban, zuständige Mitarbeiterin der Ordnungsbehörde.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ordnete einen inneren Evakuierungsradius von 500 Meter und einen äußeren Sicherheitsradius von 1000 Meter an. Doch es kam zu keinen Evakuierungsaktionen. Glücklicherweise mussten ausschließlich die Kühe der angrenzenden Weiden in Sicherheit gebracht werden.

Die Zufahrtsstraßen und der Deich wurden für die Dauer der Sprengung durch die Ordnungsbehörde abgesperrt. Unterstützung gab es dabei von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Stadtentwicklung. Auch die Feuerwehr war in Bereitschaft.

Die Experten des Kampfmittelräumdienstes sicherten die Bombe und brachten diese in einem Loch, mit Sand bedeckt, kontrolliert zur Explosion. „Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit“, teilt Stadtsprecherin Lea Winnig mit. „Unser Dank gilt den Landwirten, welche die Aufgabe hatten, ihre Tiere von den Weiden abzutransportieren“, so Kirsten Urban.

Der Einsatz in der kommenden Wochen wird weitaus aufwändiger sein. Wie berichtet, wird in der Nähe des Emmericher Krankenhauses eine Bombe vermutet, Montag soll der Bereich noch einmal untersucht und dann entschieden werden, was passiert. So mitten in der City wird es keine Sprengung geben, sondern die Bombe würde entschärft werden.

Die Vorfälle zeigen, dass Emmerich in einem Gebiet liegt, dass im Weltkrieg hart umkämpft war. Hier werden noch viele Sprengkörper im Boden lagern.

(zel)