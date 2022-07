Ukraine-Hilfe in Kleve und Emmerich : Mit dem Gutschein zur Palette

Hayat Celikcel, kaufmännische Angestellte der Palette, hinter den Neuwaren in der Filiale in Kleve. Foto: Caritas

Kleve/Emmerich Seit Mitte März haben die Filialen der Palette in Kleve und Emmerich am Rhein Waren im Wert von fast 12.500 Euro an geflüchtete Ukrainer kostenlos ausgegeben. Am 15. Juli sammeln Studierende für das Sozialkaufhaus der Caritas.

Sie brauchen Möbel, Kleidung und Hausrat. Eben alles, was man für das tägliche Leben benötigt. Männer, Frauen und Kinder, die mit fast nichts aus der Ukraine geflohen und hier am Niederrhein angekommen sind. Für all jene Menschen hat die Caritas Kleve ein Gutschein-System entwickelt. Genauer gesagt: Gegen Vorlage eines Berechtigungsscheins erhalten ukrainische Flüchtlinge kostenlos Kleidung und andere Bedarfsgüter in den Filialen der Palette in Kleve und Emmerich am Rhein.

„Es sind bereits Waren im Wert von fast 12.500 Euro über die Ladentheken gegangen“, sagt Hayat Celikcel, kaufmännische Angestellte der Palette in Kleve. Mitte März sei der erste Gutschein eingelöst worden, mittlerweile füllen Hunderte die Aktenordner des Sozialkaufhauses. Hayat Celikcel berichtet weiter: „Die Aktion wird außerordentlich gut angenommen. Nicht nur unsere gebrauchten Waren sind rar geworden. Die Menschen, die zu uns kommen, benötigen vor allem auch unsere angebotenen Neuwaren wie Waschmaschine, Trockner und Herd. Auch Matratzen werden oft mitgenommen.“

Info Hier sind die Gutscheine erhältlich Die Gutscheine, mit den ukrainische Flüchtlinge berechtigt sind, kostenlos in den Palette-Filialen einzukaufen, sind bei der Caritas Kleve, in den Filialen der Palette in Kleve und Emmerich, bei den Stadtverwaltungen sowie bei der Klosterpforte in Kleve erhältlich. Die Palette, das Sozialkaufhaus der Caritas Kleve, ist in Kleve, Königsgarten 1, sowie in Emmerich am Rhein, Steinstraße 39, ansässig und unter 02821 897003 oder 02822 6969891 beziehungsweise info@palette-kleve.de oder www.palette-kleve.de zu erreichen.

Die schnelle und unbürokratische Hilfe hat aber auch zu Folge, dass die Regale und Lager, die vor dem Ukraine-Krieg noch außerordentlich gut gefüllt waren, sich langsam leeren. „Die Lage hat sich relativiert“, sagt Hayat Celikcel. Momentan werden vor allem gut erhaltene Möbel wie Couchen, Küchen und Schränke benötigt. Die kaufmännische Angestellte der Palette sagt aber auch: „Wir sind kein Entsorgungsbetrieb. Der Zustand der abgegebenen Waren sollte wirklich gut und das Aussehen auch noch zeitgemäß sein“, sagt Celikcel.