Kreis Kleve​: Ausbildungsmarkt setzt zum Schlussspurt an​

Kreis Kleve Unternehmen meldeten von Oktober bis Juni insgesamt knapp 4150 Ausbildungsplätze und damit etwas mehr als im Vorjahr. Ein ausführlicher Blick auf die Zahlen.

Im gleichen Zeitraum meldeten die Arbeitgeber in den Kreisen Wesel und Kleve insgesamt 4132 Ausbildungsstellen. Das ist ein Anstieg um 40 oder 1,0 Prozent zum Vorjahr. Davon waren 4095 betriebliche Ausbildungsstellen (+29/+0,7 Prozent). Im Kreis Kleve war mit 1537 Ausbildungsstellen ein Plus von 15 Stellen oder 1,0 Prozent zu verzeichnen.

In den Sommerferien finden zudem Aktionen der Berufsberatung statt, um möglichst viele Jugendliche auf dem Weg in die Ausbildung zu unterstützen, zum Beispiel am 19. und 28 Juli im BiZ Wesel. Bei diesen Angeboten braucht man keinen Termin. Unternehmen können ebenso auf Unterstützung zählen, so Ossyra weiter: „Der gemeinsame Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur und des Jobcenters Kreis Wesel zeigt Wege auf, wie es jetzt noch mit einer Nachwuchskraft klappen kann. Neben einer Assistierten Ausbildung für junge Menschen mit Unterstützungsbedarf gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Menschen ohne Berufsabschluss im Rahmen einer betrieblichen Einzelumschulung zur Fachkraft auszubilden. Hier bieten wir gerne eine Beratung an.“