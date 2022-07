EMMERICH : Möglicherweise Bombe im Boden - Evakuierung am 18. Juli droht

Möglicherweise Bombe im Boden - Evakuierung am 18. Juli droht

Szenario 1: Evakuierung in einem inneren Sicherheitsbereich im Radius von 250 Metern.In einem zusätzlichen äußeren Sicherheitsbereich von 500 Meter, dürfen die Anwohner ihre Wohnungen nicht verlassen und müssen Fenster und Türen geschlossen halten. Foto: stadt

EMMERICH Zwischen Krankenhaus und Gesamtschule gibt es eine Anomalie im Boden. Es könnte sich um eine Bombe handeln. Sollte das der Fall sein, muss das Krankenhaus evakuiert werden. Viele müssen ihre Wohnung verlassen.

Im Innenstadtbereich ist auf einem unbebauten Grundstück, in unmittelbarer Nähe zum St. Willibrord-Spital und der städtischen Gesamtschule, durch Auswertungen von Luftaufnahmen und anschließenden Voruntersuchungen in mehreren Metern Tiefe eine Anomalie im Boden entdeckt worden, bei der es sich um eine Weltkriegsbombe handeln könnte.

Die Stelle wird am Montag, 18. Juli, vorsichtig freigelegt und durch Fachleute des Kampfmittelräumdienstes näher untersucht.

Das Ordnungsamt der Stadt Emmerich ist aktuell mit den notwendigen Vorbereitungen beschäftigt. Sollte sich die Vermutung eines Kampfmittels bestätigen, sind je nach Art und Umfang zwei Szenarien möglich: entweder ist eine vollständige Evakuierung in einem inneren Sicherheitsbereich im Radius von 250 Metern oder von 500 Metern um den Fundort herum notwendig. Das bedeutet, dass sich zum Zeitpunkt der Entschärfung keine Personen mehr in dem entsprechenden Umkreis aufhalten dürfen.

In einem zusätzlichen äußeren Sicherheitsbereich, der je nach Szenario 500 oder 1000 Meter beträgt, dürfen die Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wohnungen nicht verlassen und müssen Fenster und Türen geschlossen halten.

Derzeit ist geplant, dass die Entschärfung je nach Situation direkt am 18. Juli oder am Folgetag (Dienstag, 19. Juli) erfolgen soll. Den betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern wird empfohlen, für den Tag der möglichen Evakuierung eine private Unterkunft bei Freunden oder Verwandten zu organisieren.

Für Personen, die aktuell mit Covid-19 infiziert sind, steht die Liebfrauenschule (Speelberger Str. 19) zur Verfügung. Alle anderen finden in der Turnhalle der Leegmeerschule (Hansastr. 56) eine vorübergehende Unterkunft.

Im Falle einer Evakuierung ist unter anderem auch das St. Willibrord-Spital betroffen. Im Krankenhaus wird der Betrieb schon an den Tagen zuvor heruntergefahren, um die Zahl der zu evakuierenden Patienten auf rund 100 zu reduzieren. So wird das OP-Programm mit gegebenenfalls intensivpflichtigen Patienten ab Mittwoch, 13. Juli, eingestellt.

Außerdem wird am 18. Juli auf der Startseite von www.emmerich.de ein Newsticker eingerichtet, der regelmäßig über den aktuellen Stand informiert. Die Kommunikationsabteilung der Stadtverwaltung wird darüber hinaus permanent über den Facebook-Account der Stadt informieren.

Für Rückfragen aus der Bürgerschaft wird ab Donnerstag, 14. Juli, ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 02822/755 755 freigeschaltet. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich per E-Mail an ordnung@stadt-emmerich.de mit der Stadtverwaltung in Verbindung zu setzen.