Tennis : Talent aus Madagaskar trainiert in Rees und Emmerich

Emmerich Nicolas Fays hat sich auf der Anlage des TC Blau-Weiß Rees auf den „Dutch Bowl“ vorbereitet. Auch beim TC Rotweiss Emmerich hat er ein paar Bälle geschlagen. Der 13-Jährige reist mit seiner Trainerin derzeit um die Welt.

Nicolas Fays stammt aus Madagaskar, die TEN-PRO Global Junior Tour 2022 führte ihn in die deutsch-niederländische Grenzregion. Zuletzt nahm er am „Dutch Bowl“-Turnier in Gendringen teil – und glänzte dort mit seinen Fähigkeiten. Mit Trainerin Patricia Ouellet reist er in diesen Wochen von Turnier zu Turnier, an jeder Station bleibt das Duo nur für wenige Tage. Es war Zufall, dass Marco Oversteegen den jungen Mann in Rees kennenlernte. Beim TC Blau-Weiß bereitete sich Nicolas Fays auf das Turnier vor. „Mir fiel das Trainer-Schüler-Gespann gleich auf, denn es hat sehr konzentriert trainiert und durchgehend an den Volleys von Nicolas gefeilt. Ich bin auf die beiden zugegangen und habe gefragt, aus welchem Grund sie in Rees sind“, sagt der Niederländer. Er sorgte dafür, dass Nicolas Fays auch beim TC Rotweiss Emmerich trainieren konnte, wo Oversteegen mit seiner Tennisakademie aktiv ist. „Es ist von Vorteil, wenn Nicolas gegen unterschiedliche Gegner spielt und sich dadurch neuen Herausforderungen stellt. Daher haben wir das Angebot, hier zu trainieren, gerne angenommen“, sagt Patricia Ouellet.