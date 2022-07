Fünte Bildungskonferenz : Corona als Innovationstreiber an Schulen im Kreis Kleve

Kreis Kleve Der digitale Wandel erlebte pandemiebedingt einen Auftrieb. Nicht zuletzt deshalb stand die fünfte Bildungskonferenz im Kreis Kleve auch unter dem Titel „Digitalisierung entlang der Bildungskette“.

Die Corona-Pandemie offenbarte aber bundesweit den ausbaufähigen Stand der Digitalisierung im Bildungsbereich – angefangen von der nicht flächendeckenden Bandbreite, über die Ausstattung mit Endgeräten bis hin zur Frage: Wie verarbeiten die Schüler die Informationen aus den „Neuen Medien“. Die Bereiche Digitalisierung und Bildung stehen zweifelsohne in einem gegenseitigen Wechselverhältnis – das wurde auf der Bildungskonferenz erneut deutlich. Einerseits eröffnen digitale Technologien neue didaktische Möglichkeiten, gleichzeitig erwachsen aus der Digitalisierung neue Herausforderungen an Bildungspolitik und an pädagogische Inhalte. Digitale Bildung ist für eine erfolgreiche Zukunft zweifelsohne essenziell, betone unter anderem Referent Christian Stöcker von der Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Hamburg.

Themen im Plenum im Maywaldsaal des Kreishauses waren unter anderem die didaktische Implikation der Digitalisierung am Berufskolleg Geldern, die Kommunikationsprozesse an der Gelderlandschule oder der Einsatz des so genannten „Book Creators“ im Unterricht an der St.Georg-Schule in Emmerich-Hüthum. Mit Hilfe dieser Software können Kinder eigene E-Books mit eigenen Texten, Fotos, Audio- und Videodateien und Zeichnungen erstellen. Die Hochschule Rhein-Waal stellte das digitale Programm „Informatik entdecken“ für Kita- und Grundschul-Kinder vor. Zahlreiche weitere gute Beispiele aus der Praxis präsentierten die Bildungspartner rund um den Sitzungssaal.