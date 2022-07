Aufruf in Bedburg-Hau : Bürger können sich bei Wirtschaftswegen beteiligen

Aufruf in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Nun haben alle Bürger die Möglichkeit, ihre Erfahrungen in das neue Wirtschaftswegekonzept einfließen zu lassen. Das gesamte Projekt wird beschrieben, das Konzept ist als Karte hinterlegt.

(RP) Mit einer Bürgerversammlung hat die Gemeinde Bedburg-Hau Einwohner an der Erstellung eines neuen Wirtschaftswegekonzepts beteiligt. Dabei wurde auch die Hierarchie der Wege in Bedburg-Hau in Abhängigkeit von der jeweiligen Nutzung, zum Beispiel für den Freizeit- oder Landwirtschaftsverkehr, vorgestellt.