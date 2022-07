Stammtisch seit zehn Jahren : Ex-Klever treffen sich wieder in Berlin

Wilfried Hendricks, Anita Rehm, Norbert Look, Jakob, Klaus Peter Senger, Carla, Dirk Meyer, Wolfgang Look, Susanne Thönnissen, Claus Vetter, Grit Thönnissen, Alfons A. Tönnissen, Benjamin Thönnissen, Hendrika Thönnissen (v.l.). Foto: Tönnissen

Kleve/Berlin Endlich war es wieder soweit: Die „Berliner Klever“ konnten sich am 24.Juni wie in den vergangenen Jahren, in ihrem Stammrestaurant „ Der Esstisch“ in der Nähe des Kurfürstendamms wieder treffen.

Coronabedingt mussten sie auf den geselligen Austausch zwei Jahre lang verzichten.

Alfons A. Tönnissen rief als Organisator erneut die heimatverbundenen Klever zusammen, die seit Jahrzehnten schon in der Hauptstadt arbeiten und leben. Es sind bereits über zehn Jahre vergangen, seitdem das erste Treffen in Berlin zustande kam. Einige sind von Anbeginn dabei. Aber es kommen auch „Neuberliner“ dazu. Dirk Meyer zum Beispiel lebt erst seit fünf Jahren in Berlin. Er war zunächst in der Touristenbranche tätig, ließ sich aber während der Pandemie zum Pfleger in der Charité umschulen. An seiner alten Heimat schätzt er das Landleben und die Natur – aber zurück nach Kleve zu gehen ist momentan für ihn keine Option.