Bunker und Gewölbe Das sind die unterirdischen Lost Places von Kleve

Der Angriffs-Krieg Russlands gegen die Ukraine ändert auch in Kleve die Vorzeichen. Der Bunker unter dem Markt Linde wird noch als „unterirdisches Denkmal“ in Kleve gelistet. Doch als Meike Rohwer, Fachbereichsleiterin Planen und Bauen in Kleve, den Stand der Dinge bei den unterirdischen Denkmälern im Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung vorstellte, fiel mit Blick auf den Mark Linde auch der Satz: „Ob das System als Bunker nutzbar ist, ist noch zu klären“, so Rohwer. Die Politik nahm‘s hin.