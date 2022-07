Home-Office-Regel : Steuerliche Nachteile für Grenzpendler seit Anfang Juli

Grenzpendler und Homeoffice - das kann kompliziert werden. Foto: dpa/Felix Kästle

Kreis Kleve Die Corona-Pandemie bringt für Grenzpendler eine Reihe von praktischen Hürden mit sich. Eine davon: das Homeoffice. Was sich seit Anfang Juli geändert hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Pendler in die Niederlande werden grundsätzlich am Arbeitsort besteuert, ihre Home-Office-Tage gemäß eines Abkommens mit den Niederlanden jedoch im Land des Wohnsitzes. Zu Beginn der Corona-Pandemie hatten sich die Niederlande und Deutschland darauf geeinigt, dass das Einkommen von Grenzpendlern nur in dem Staat besteuert wird, in dem die Arbeit normalerweise geleistet worden wäre.

Ganz konkret: Ein Arbeitnehmer aus Deutschland, der normalerweise in den Niederlanden arbeitet, aufgrund der Pandemie aber im Home Office saß, hat seine Steuern weiterhin in den Niederlanden und nicht in Deutschland gezahlt. Diese Regelung gilt seit dem 1. Juli aber nicht mehr.