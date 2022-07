Fußball-Oberliga : Der 1. FC Kleve ist zurück auf dem Platz

Co-Trainer Lars van Rens leitete die erste Übungseinheit nach der kurzen Sommerpause. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Nach nur dreieinhalb Wochen Pause bereitet sich das Team auf die neue Saison vor, die bereits Anfang August beginnt. 16 Akteure waren dabei – darunter drei Gastspieler.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve ist am Mittwochabend wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Weil sich Coach Umut Akpinar noch im Urlaub befindet, leitete Co-Trainer Lars van Rens die Einheit. 16 Spieler waren dabei, darunter auch die vier Neuzugänge Tyrese Pritzer (VfL Rhede), Nathnael Scheffler (SV Sonsbeck), Folarin Williams (TV Jahn Hiesfeld) und Andre Barth (zuletzt vereinslos). Viele etablierte Akteure kehrten ebenfalls bereits wieder auf den Platz zurück – wie etwa Fabio Forster und Danny Rankl. Mit Nedzad Dragovic, Niklas Klein-Wiele und Mike Terfloth sind aber auch noch einige Spieler außen vor. Sie werden in den nächsten Tagen zurückerwartet.

„Wir sind sehr froh, nun wieder miteinander zu trainieren. Die dreieinhalb Wochen Pause haben uns aber auch ganz gutgetan. Aufgrund der angespannten Personalsituation war der Saison-Endspurt doch recht anstrengend“, sagt Lars van Rens, der den Fokus beim Start auf Ausdauerübungen legte. Später wurde allerdings auch mit dem Ball trainiert, zudem stand ein Abschlussspiel auf dem Programm.

Info Die Termine der Testspiele des 1. FC Kleve Freitag, 15. Juli, 19.30 Uhr 1. FC Kleve - Fichte Lintfort Donnerstag, 21. Juli, 19 Uhr 1. FC Kleve - FC Schalke 04 U 19 Sonntag, 24. Juli, 15 Uhr 1. FC Kleve - SV Schermbeck (15 Uhr) Mittwoch, 27. Juli, 19 Uhr 1. FC Kleve - RW Oberhausen U 19

„Die Laune im Team war gleich gut. Bei der ersten Einheit wollen wir es aber auch nicht übertreiben. Erst einmal wollen wir wieder gut reinkommen und uns zurechtfinden. Die ersten zwei Wochen werden vor allem im Zeichen von Ausdauer- und Konditionsarbeit stehen“, sagt der Klever Co-Trainer. Die Fitness war in den vergangenen Jahren eine große Qualität des 1. FC Kleve, so drehte man auch in den Schlussminuten noch wichtige Partien.

Zudem wurde beim Trainingsauftakt am Bresserberg gleich offenkundig, dass es in den nächsten Monaten logistisch durchaus schwieriger wird für den Oberliga-Spielbetrieb. Schließlich baut der Fusionsklub das Vereinsheim, die Sportsbar, um. Erste Aufräum- und Abrissarbeiten finden bereits in diesen Wochen statt, das Areal wird zu einer Baustelle. Erst 2023 sollen die Arbeiten fertiggestellt sein. „Da stößt man natürlich auf einige Dinge, die für uns ungewohnt und nicht Standard sind. Aber wir werden uns sicherlich zurechtfinden“, sagt Lars van Rens. Der 43-Jährige steht seit dem Sommer 2017 beim Fusionsklub als Co-Trainer an der Seitenlinie.

Zu den 16 Aktiven zählten am Mittwoch auch drei Testspieler, die ihr Können unter Beweis stellen durften. Das Trio hofft auf einen Vertrag beim Oberligisten, der die vergangene Saison auf Tabellenplatz sieben abgeschlossen hat. Schließlich ist der 1. FC Kleve noch auf der Suche nach einem Akteur, der in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld kicken kann. Die Verpflichtung eines offensiven Außenbahnspielers ist ebenfalls nicht ausgeschlossen. Allerdings sind die Rot-Blauen nach den bisherigen vier Transfers nicht mehr unbedingt zum Handeln gezwungen. Kaderplaner Hans Noy hält dennoch die Augen offen.