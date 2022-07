Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft : Schulen für Frühjahrsputz belohnt

Gertrud Kannenberg von der KKA übergibt Urkunde und Preisgeld an die Klasse 9 b des Friedrich-Spee-Gymnasiums in Geldern. Foto: KKA

Kreis Kleve Schulklassen aus dem Kreis Kleve haben bei einer Aufräum-Aktion der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mitgemacht. Nun gab es Geld und Urkunden.

Zu den Gewinnern gehören folgende Schulklassen: die Klasse M1 der LVR Dietrich Bonhoeffer Schule in Bedburg-Hau, die Klasse 5b des Förderzentrums Grunewald in Emmerich, die Klasse 9b des Friedrich-Spee-Gymnasiums in Geldern, die Klassen 5a und 5b der Realschule Kalkar sowie die Klassen A2 und A3 des Förderzentrums Kleve, die Klasse 5d des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Kleve, die Klassen 7b und 9a der Gesamtschule am Forstgarten in Kleve sowie die Klassen 9b und 9c der Rheinschule Rees.