Närrisch : „VCK Helau – alles dreht sich um’s TV“

Der Auftritt des Prinzenpaares gehörte zu den Höhepunkten des Abends. Foto: hartjes

Vrasselt Mit diesem Motto startete das Vrasselter Carnevals-Komitee am Samstag furios in den Sitzungskarneval. Fast 500 Besucher waren begeistert.

Spektakuläre Tänze, grandiose Büttenreden und ansteckende Live-Musik – mit einem tollen „Fernsehprogramm“ läutete das VCK am Samstag unter dem Motto „VCK Helau – alles dreht sich um‘s TV“ den Sitzungskarneval ein. VCK-Chef Simon Terhorst versprach: „Ihr werdet Tanzrevues, Konzerte, Comedy und sogar einen Stummfilm erleben. Über 470 Närrinnen und Narren im Saal Slütter waren begeistert.

Büttenreden: Die Vrasselter verfügen über eine Reihe von brillanten Büttenrednern und so war es für das Publikum keine Frage, entsprechend ruhig zuzuhören. Höhepunkt der Bütten zwar zweifellos Marcel Janßen als niederländischer „Buurman“, der - zur Freude der Zuhörer – sehr anschaulich über einen Zahnarztbesuch und eine Vorsorgeuntersuchung berichtete. Er bekam für seinen Vortrag die erste Rakete des Abends. Nicht minder talentiert stand Torben Böcker als Lehrer auf der Bühne und palaverte mit viel Witz über seine Schüler. Eine Kooperation waren Asterix und Obelix: VCK-Chef Simon Terhorst und Kolping-Vize Tim Polman, die über Reisen vom Ballermann bis zum Wandern in den Anden berichteten und so einen Angriff auf die Lachmuskeln starteten. Alex Gies erzählte als Reiner Calmund Fußballgeschichten.

Tänze: Mit einem temperamentvollen Marschtanz eröffneten die VCK Funken die Sitzung. Später zeigten sie einen galaktischen Show-Tanz als Spice-Girls – in silbernen Kleidern und lila Perücken. Klar, dass da eine Zugabe fällig war. Als Funken-Duo sorgten Sina Hellebrand und Anke Steigerwald für einen spektakulären Auftritt zu Ehren des Prinzenpaares. Die „Funky Geckos“ - sieben Herren in rot-schwarzen Fracks und acht Damen im kleinen Schwarzen mit Corsage - begeisterten mit einer gekonnten Tanzrevue.

Live-Musik: Für die Kracher des Abends sorgte mal wieder „Dörmakar“ - mittlerweile Kult-Band im Vrasselter Karneval. Da hielt es keinen mehr auf den Stühlen, als die Band „Dorfkindmomente“, „Erdbeermarmelade“ und den neuen Song „Wir leben das Leben“ zum Besten gab. Ansteckend zum Singen, Tanzen und Klatschen war auch die Darbietung von „Jecke Tööön“. Die Gruppe brachte selbst geschriebene Songs zu Ehren des Prinzenpaares.

Publikum: Farbe ins Publikum brachten die Vertreter und Tanzgarden der verschiedenen Emmericher Karnevalsvereine, die zahlreich in ihren Vereinsfarben vertreten waren. Zwischen den Zuschauern konnte man einige Verkleidungen entdecken, unter anderem eine Gruppe Mädels in Tüll-Röckchen, einige Herren im Tierfell-Overall und eine Eisprinzessin im türkisfarbenen Kleid mit einer Lichterkette in ihrem schneeweißen Haar. Das Publikum machte toll mit. Viele Lacher gab es bei einem „Stummfilm“, der zeigte, was im Kino-Zuschauerraum so passieren kann. Sponsoren wurden als „Werbeblock“ zwischendurch humorvoll vorgestellt.

Höhepunkte: Der erste Auftritt im Sitzungskarneval von Prinz Gregor I. und Prinzessin Melanie I. und ihrer großen Garde gehörte zu den Höhepunkten. Der Prinz freute sich: „Ein Empfang wie im Rausch.“ Charmant und souverän sang und tanzte sich das amtierende Prinzenpaar in die Herzen der anwesenden Narren. Mit Begeisterung machten alle beim fetzigen Gardelied der laufenden Session mit. Beim grandiosen Tanz wurde dann sogar noch eine Zugabe verlangt. Ein emotionaler Höhepunkt am Schluss ist immer die gemeinsam gesungene VCK-Hymne: „Wir geh‘n mit Dir, wenn et sinn muss, durch et Füür, halten immer nur zu Dir, VCK.