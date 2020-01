Von Michael Scholten : Ziegenkarten-Aktion der Werbegemeinschaft Rees

Rheinkönig Michael Roos griff in den prall gefüllten Wäschekorb, um aus mehr als 5000 eingesandten Ziegenkarten die Gewinner zu ziehen. Viele Reeser waren zur historischen Pumpe gekommen. Foto: scholten

Rees Auffallend viele Schaulustige waren diesmal dabei, als unter anderem der Hauptpreis in Höhe von 250 Euro vergeben wurde.

Die Ziegenkarten-Aktion gehört Jahr für Jahr zu den erfolgreichsten Aktionen der Reeser Werbegemeinschaft (RWG). In der Adventszeit belohnten die knapp 40 RWG-Mitgliedsgeschäfte wieder jeden Einkauf ab fünf Euro mit einem Ziegen-Aufkleber. Zehn davon komplettierten eine Aktionskarte und boten die Chance, Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von rund 3000 Euro zu gewinnen. Rheinkönig Michael Roos zog jetzt aus den mehr als 5000 eingereichten Ziegenkarten die Namen der Gewinner.

„Jede dieser Karten steht für 50 Euro, die in Rees ausgegeben wurden“, sagte RWG-Schriftführerin Renate Nann-Belting, die mit der stellvertretenden RWG-Vorsitzenden Susanne Olfen durch die Ziehung an der historischen Marktpumpe führte. „Da sieht man, dass Heimat-Shoppen bei den Reesern weiterhin angesagt ist und sie ihr Geld in Reeser Geschäften ausgeben“, betonte Renate Nann-Belting.

Auffallend viele Schaulustige waren in diesem Jahr zur Ziehung gekommen und konnten die gewonnenen Gutscheine, teils auch für Verwandte oder Nachbarn, gleich mit nach Hause nehmen. Wie in den Vorjahren blieben die meisten Gutscheine in der Rheinstadt. Den Hauptpreis, ein Einkaufsgutschein für alle RWG-Geschäfte in Höhe von 250 Euro, gewann Thomas van Acken. Ein Gutschein über 200 Euro ging an Sabine Hühner. Über 150-Euro-Gutscheine durften sich Hannelore Günther und die Familie Coßemeyer freuen. Rudolf Ruß und Gertraud van Alst gewannen jeweils einen 100-Euro-Gutschein. Gutscheine im Wert von je 50 Euro gingen an Gaby Bieschke, D. Ditters, Jörg Haller, Birgit Hoppe, Alicia Kirici, Nadine Salihi, Helga Stankewitz, Kerstin Teska und Norbert Verweyen.

Darüber hinaus wurden mehr als 30 Gutscheine im Wert von je 25 Euro verlost, die von RWG-Mitgliedsbetrieben gespendet wurden und nur dort eingelöst werden können. Auch hier kamen die meisten Gewinner aus Rees, wobei Rheinkönig Michael Roos insbesondere ein „Händchen“ für die Innenstadt, die Queckvoor und den Ortsteil Haffen bewies. Doch auch für Kunden aus Emmerich, Isselburg, Kalkar und Wesel hatte sich die Teilnahme an der Ziegenkarten-Aktion gelohnt. Wer seinen Gutschein nicht direkt an der Pumpe abholen konnte, wird in den kommenden Tagen schriftlich benachrichtigt.