Prozess : Zöllner war nur ein „kleines Rädchen“

Ein Foto vom ersten Verhandlungstag. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Emmerich Zwei Emmericher Zollbeamte sollen am Schmuggel chinesischer Waren mitgewirkt haben. Seit November stehen sie in Kleve vor Gericht. Am Freitag äußerte sich der zweite Angeklagte.

31 Fälle der Steuerhinterziehung wirft die Klever Staatsanwaltschaft einem 61-jährigen Zollbeamten aus Emmerich vor. Der mittlerweile suspendierte Beamte soll am Zollcomputer in Emmerich dazu beigetragen haben, dass Waren aus China nach der Einfuhr in die EU nicht korrekt besteuert und verzollt wurden. Dabei soll er dem Fiskus einen Schaden von rund 500.000 Euro verursacht haben.

Seit Ende November läuft der Prozess, doch mit Einlassungen vor Gericht wartete der 61-Jährige bis zum Freitag, dem fünften Verhandlungstag. Im angeklagten Tatzeitraum – von Juli 2012 bis Mai 2014 – habe er zunächst keine Ahnung davon gehabt, das etwas bei der Abfertigung von Einfuhren schief laufen könnte, so der Angeklagte am Freitag.

info So geht es mit dem Prozess weiter Termine Am Freitag fand der fünfte von insgesamt acht geplanten Verhandlungstagen statt. Weitere Termine sind für den 14., 17. und 24. Januar geplant. Plan Am kommenden Verhandlungstag soll nach weiteren Fragen an den Angeklagten am selben Tag noch die Beweisaufnahme schließen. An den kommenden Verhandlungstagen sollen demnach Plädoyers und Urteilsverkündung stattfinden.

Dass sein damaliger Kollege, der Hauptangeklagte, da bereits zahlreiche Containereinfuhren am Computer durchgewinkt haben könnte, ohne diese in Emmerich zu kontrollieren, sei ihm anfangs nicht in den Sinn gekommen. „Ich habe von meinem Büro aus ja gar nicht mitgekommen, wie viele Lkw auf den Hof fahren“, so der 61-Jährige.

Eingeweiht in ein Schmuggelkomplott sei er nicht gewesen, habe auch selbst keine Fälle unrechtmäßig am Computer beendet, schon gar keine 31, wie in der Anklage vorgeworfen. Möglicherweise seien eine Handvoll der nun angeklagten Einfuhren auf seinem Schreibtisch gelandet, die er dann falsch abgewickelt habe. „Meine Vermutung ist aber, dass der Löwenanteil über meine Kennung durch Zollanwärter durchgeführt wurde“, so der 61-jährige Angeklagte.

Seiner Beteiligung will die Wirtschaftsstrafkammer des Klever Landgerichtes am Dienstag weiter auf den Grund gehen. Es bleibt die Rekonstruktion eines komplexen Uhrwerks, in dem die Tatbeteiligung des 61-Jährigen selbst bei voller Schuld nur ein kleines Rädchen sein dürfte.

Das machte am Freitag ein Beamter deutlich, der für das Hauptzollamt Krefeld am Prozess teilnimmt. Er gab im Verfahren einen Überblick über die sogenannten „Steuermann“-Ermittlungskomplexe, die sich auf Basis jahrelanger Ermittlungen mit dem Schmuggel chinesischer Waren über Deutschland in die EU beschäftigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Es geht um Zahlen im zweistelligen Millionenbereich. Allein die Komplexe, an denen Zollbeamte beteiligt gewesen sein sollen, haben wohl mehr als 27 Millionen Euro Schaden verursacht. Gut sieben Millionen Euro davon sind Zölle. Und da diese der EU zustehen und deutsche Beamte mutmaßlich mitverantwortlich waren, will die EU das Geld von der Bundesrepublik haben. Dass der deutsche Staat das Geld – abgesehen von ein paar mittlerweile erfolgten Nachzahlungen und Pfändungen - nicht von den Steuerpflichtigen erhalten hat und wohl auch nicht ansatzweise jemals erhalten wird, spielt da keine Rolle.