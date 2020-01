In Empel : Randalierende Frau beißt Polizisten

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Empel Eine unter Alkohol stehende 33-Jährige hat am Donnerstagabend in Empel auf der Straße mit Gegenständen um sich geworfen. Als die Polizei kam, griff sie auch die Beamten an.

