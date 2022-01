Fußball : Bei Inter Mailand will Robin Gosens wieder durchstarten

Robin Gosens hat eine beeindruckende Karriere. Von Fortuna Elten aus ging es für den 27-Jährigen steil bergauf. Zuletzt spielte er im Trikot von Atalanta Bergamo. Foto: dpa/Jonathan Moscrop

Emmerich Der Nationalspieler aus Emmerich-Elten hat einen Vier-Jahres-Vertrag in Mailand unterzeichnet, der etwas kurios anmutet. Derzeit kuriert er eine Verletzung aus. Ab März möchte er dann Top-Leistungen abrufen und sich für die WM empfehlen.

Robin Gosens ist in der Beletage des Fußballs angekommen. Mit Inter Mailand hat der Eltener einen Verein gefunden, der zu den besten und renommiertesten Adressen im Weltfussball zählt. Damit setzt der Linksfuss seinen Höhenflug unbeirrt fort. Und Gosens hat es sich redlich verdient.

Dabei fing es bescheiden an. Über die Stationen Fortuna Elten, 1. FC Bocholt und VfL Rhede kam es zum ersten Profivertrag bei Vitesse Arnheim. Weiter ging es beim FC Dordrecht, mit dem er als 19-Jähriger den Aufstieg in die Eredivisie schaffte. Bei Heracles Almelo trumpfte er in zwei Spielzeiten auf, so dass Atalanta Bergamo auf ihn aufmerksam wurde und ihn zum 1. Juli 2017 nach Italien lotste. Hier verpasste Bergamo-Coach Gian Piero Gasperini dem lernwilligen, aber doch noch etwas ungelenken Gosens den fußballerischen Feinschliff, bildete ihn in taktischer Hinsicht weiter und formte ihn zu einem der gefragtesten Spieler der Serie A, der es bis in die Deutsche Nationalmannschaft schaffte. Und mit Atalanta Bergamo dreimal in Folge in der Königsklasse, der Champions League, vertreten war.

Info Inter Mailand hat sehr viele Titel gewonnen Erfolge Der Football Club Internazionale Milano, im deutschsprachigen Raum kurz Inter Mailand genannt, gehört zu den gefragtesten Adressen im Weltfussball. Die Erfolgsliste des Vereins ist schier unendlich. 19 italienische Meistertitel und neun Pokalsiege fuhr der Klub in seiner Geschichte ein. Auf internationaler Ebene stehen drei Siege im Europapokal der Landesmeister und ein Erfolg bei der FIFA-Clubweltmeisterschaft zu Buche. Zudem feierte Inter zweimal den Gewinn des Weltpokals. Und dreimal setzte sich der aktuelle italienische Meister im UEFA-Cup beziehungsweise später in der Euro League durch.

In den fünf europäischen Top-Ligen gibt es seit der Spielzeit 2017/18 keinen Verteidiger, der wie Gosens je Saison mehr als 15 Tore und Assists leistete. In der Rangfolge der torgefährlichsten Verteidiger Italiens der vergangenen zehn Jahre nimmt der 27-Jährige mit seinen 25 Treffern in 121 Spielen schon jetzt Rang drei ein. Nur Leonardo Bonucci und Alessandro Florenzi haben mehr Tore erzielt, doch sie haben mit 389 beziehungsweise 243 deutlich mehr Spiele zu Buche stehen.

Nun soll die beeindruckende Karriere ihre Fortsetzung bei Inter Mailand finden. „Für Robin ist Inter wie ein Sechser im Lotto“, sagte Andreas Brehme dem „Sportbuzzer“. Der Weltmeister von 1990 schrieb einst mit Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann bei Inter eine Erfolgsgeschichte und hält große Stücke auf seinen Nachfolger. „Gosens hat einen super Schuss, schlägt gute Flanken, entwickelt viel Power über die linke Seite und marschiert mutig nach vorne.“

Auch im Hinblick auf die Ende des Jahres anstehende Fußball-Weltmeisterschaft, die der Eltener als großes Ziel anvisiert hat, sieht Brehme Inter Mailand als optimale Adresse. „Wenn er sich bei Inter einen Stammplatz erkämpft, hat er auch im DFB-Team ein besseres Standing“, sagt Brehme.

Bei Inter Mailand hat Gosens einen großen Fan. Trainer Simone Inzaghi weiß aus leidvoller Erfahrung um die Entschlossenheit des Elteners. Als Inzaghi noch Lazio Rom coachte, drehte Gosens mit seiner Willensstärke zwei Partien. Im Juni 2020 führte Rom mit 2:0 gegen Bergamo, als Gosens mit dem Anschlusstreffer den 3:2-Erfolg einleitete. Nur drei Monate später traf Gosens gegen Lazio zum 1:0, gab den Assist zum 2:0. Am Ende setzte sich Bergamo mit 4:1 durch. Auf solche imponierenden Vorstellungen Gosens‘ hofft Inzaghi auch im Inter-Trikot. Groß umstellen muss sich Gosens nicht. Wie schon Gasperini bevorzugt Inzaghi auch das 3-5-2-System – also mit hoch stehenden sogenannten Schienenspielern wie es Gosens ist.

Auch wenn er derzeit noch seine Oberschenkelverletzung auskuriert und vermutlich Anfang März auf den grünen Rasen zurückkehren wird – Möglichkeiten zu spielen wird Gosens in dieser Saison noch zu Genüge bekommen.

In der Serie A ist Inter Mailand derzeit klar auf Kurs Titelverteidigung. Im Pokal ist der Klub ebenfalls noch am Ball sowie in der Champions League.

Kurios ist der Vertrag, auf den sich Gosens mit Inter geeinigt hat. Er wird zunächst für 18 Monate von Bergamo ausgeliehen. Die Kaufpflicht in Höhe von rund 25 Millionen Euro greift erst, wenn Inter Mailand in der Saison 2022/23 ein Tor erzielt. Würde der Verein Gosens noch in dieser Serie verpflichten, würde die Ablöse dem aktuellen Geschäftsjahr zugerechnet werden, in dem die Italiener große Verluste erwarten. Insgesamt bindet sich der Nationalspieler für vier Jahre an den Traditionsverein. Der Vertrag mit Inter sorgt natürlich auch für eine happige Gehaltserhöhung. Pro Jahr soll Robin Gosens etwa 3.000.000 Euro erhalten.

Profitieren könnten von dem Deal aber auch noch die Klubs, die Gosens ausgebildet haben. So hoffen der 1. FC Bocholt und der VfL Rhede auf einen Geldsegen als Ausbildungsentschädigung. Außen vor ist in dem Thema Fortuna Elten, der Verein, in dem der heutige Inter-Star erstmals gegen den Ball trat. „Leider hat er uns zu früh verlassen, so dass wir keinen Anspruch haben. Als Robin nach Atalanta wechselte, haben wir in dieser Hinsicht bereits recherchiert“, so Fortunen-Chef Marc Arntzen.