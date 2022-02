Nach Milan-Ausrutscher : Inter Mailand patzt schwer gegen Sassuolo

Düsseldorf Eigentlich wollte Inter Mailand den Patzer von Stadtrivale AC Milan nutzen, um die Tabellenführung in der Serie A zu übernehmen. Doch nach der 0:2-Heimpleite bleiben die Schwarz-Blauen auf Rang zwei. Robin Gosens fehlte erneut verletzungsbedingt im Inter-Kader.

Italiens Fußball-Meister Inter Mailand hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Nerazzurri verloren am 26. Spieltag im Heimspiel gegen US Sassuolo Calcio 0:2 (0:2) und liegen nach der zweiten Heimniederlage in Folge mit 54 Punkten nun zwei Zähler hinter dem AC Mailand.