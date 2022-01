Reiten : Nachwuchs begeistert in Keppeln

Uedem Das dreitägige Springfestival kommt bei Teilnehmern und Zuschauern gleichermaßen gut an. Leonie Ophey ist im Stechen nicht zu schlagen.

Elf Paare waren am zweiten Turniertag zu diesem Höhepunkt der Nachwuchsreiter gestartet, von denen sich am Ende drei ein spannendes Stechen lieferten. Den Auftakt in das Hallen-Reitturnier auf dem Keppelner Hötzenhof der Familie Terhoeven-Urselmans, zum dem sich das Team um Arnold Janßen als bestens vorbereitet erwies, machten zunächst die Profis, die in den Springpferde-Prüfungen einmal mehr bewiesen, was es heißt, sein Pferd reguliert, in dem erforderlichen Grundtempo und einer ansehnlichen Springmanier über die Hindernisse zu lenken. Einen Doppelerfolg gab es für Lokalmatador Tobias Thoenes, der mit dem westfälischen Hengst Dacanto`s Boy auf A**-Niveau eine Wertnote (WN) von 8.50 (9 = sehr gut) erzielte und auch in der nachfolgenden Springpferde-Prüfung der Klasse L, den Holsteiner Wallach Zero Blue auf Rang eins platzierte. In der mittelschweren Springpferde-Prüfung dominierte allerdings der Kranenburger Lukas Wilmsen-Himmes mit Blockbuster Tochter Belle amie (WN 8.40) und verwies Thoenes (Mary Ann, 8.20) auf Rang zwei.