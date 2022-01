Fußball-Nationalspieler aus Emmerich : Scheich-Klub Newcastle United buhlt um Robin Gosens

Emmerich Der 27-Jährige soll laut Sky Italia vor einem Wechsel von Atalanta Bergamo in die Premier League stehen. Aber sein Vater und Berater Holger Gosens sagt: „Mit mir hat keiner gesprochen.“

Auch die Ambition von Robin Gosens, im Dezember mit der Nationalelf bei der Weltmeisterschaft in Katar am Ball zu sein, steht im Widerspruch zu einem Wechsel zum Scheich-Klub aus Newcastle. Schließlich könnte United trotz der Millionen aus Saudi-Arabien aus absteigen. Und in der zweiten englischen Liga könnte Robin Gosens aus dem Blickfeld von Bundestrainer Hansi Flick geraten. Atalanta Bergamo nimmt dagegen wieder Kurs auf die Champions League .

Momentan bereitet sich der Nationalspieler in Deutschland auf seine Rückkehr aufs Spielfeld vor. Nach dem Jahreswechsel war Gosens in München für zwei Wochen bei Jochen Hahne, der seit 2015 der medizinischen Abteilung der Nationalmannschaft angehört. Hier absolvierte er ein speziell auf ihn zugeschnittenes Reha-Programm. Seit Sonntag ist er wieder in München und will mit Hahne das Aufbauprogramm fortsetzen. „Wir haben uns kein Ziel gesetzt. Erst wenn die Verletzung vollständig auskuriert ist, wird Robin wieder in das Mannschaftstraining einsteigen“, so Holger Gosens. „Vielleicht klappt es ja, dass er Mitte März wieder auf dem Platz stehen kann.“