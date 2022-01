Start der Rückrunde erneut verschoben : Corona-Pause im Tischtennis jetzt bis zum 20. Februar

Niederrhein Der Westdeutsche Verband will bis Mitte Februar entscheiden, ob die Saison fortgesetzt oder abgebrochen wird. Aushängeschilder von WRW Kleve müssen auf nationaler Ebene weiter an die Platte.

Der Verband will jetzt bis Mitte Februar entscheiden, ob die Saison fortgesetzt oder abgebrochen wird. Eine erneute Verlängerung der Corona-Auszeit wird es nicht geben. Das teilte der WTTV den Klubs mit. Wenn es weitergehen sollte, würde die Saison verlängert. Ausgefallene Spiele könnten bis zum 8. Mai nachgeholt werden. Bei einem Abbruch würde nach der Hinrunde, die in fast allen Klassen abgeschlossen ist, gewertet. Dann würden aber noch die Relegationsspiele um Auf- und Abstieg stattfinden.

Das erste Damen-Team von WRW wird am kommenden Samstag zur angesetzten Drittliga-Partie bei Hannover 96 nicht antreten und nimmt dafür eine 0:6-Niederlage in Kauf. Am Sonntag wird WRW aber beim TTK Großburgwedel aufschlagen. Dabei handelt es sich noch um ein Nachholspiel aus der Hinrunde. „Ich habe große Bauchschmerzen dabei. Doch wir wollen uns nicht den Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung machen lassen, weil die Partie für beide Mannschaften im Abstiegskampf noch wichtig ist“, so Seipold.