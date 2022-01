Fußball-Testspiele : Zwei Neuzugänge für SV Hönnepel-Niedermörmter

Der neue Trainer Thomas Geist, hier mit Baran Özcan, war trotz der Niederlage mit dem Auftritt der SV Hönnepel-Niedermörmter zufrieden . Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch/Kalkar Torhüter Dominik Langenberg und Abwehrspieler Camara Kessery liefen beim 1:2 im Test beim Bezirksligisten Viktoria Goch schon für den Landesligisten auf.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter hat die ersten beiden Verstärkungen verpflichtet, die helfen sollen, dass der neue Trainer Thomas Geist mit dem Fußball-Landesligisten den Klassenerhalt schafft. Torhüter Dominik Langenberg (29 Jahre), der zuletzt das Trikot des Oberligisten Spvgg. Sterkrade-Nord getragen hat, und Abwehrspieler Camara Kessery (24), der bislang für den Bezirksligisten SV Straelen II aufgelaufen ist, waren am Sonntag bei der 1:2 (0:0)-Niederlage der SV Hö.-Nie. im ersten Testspiel bei Viktoria Goch auch schon in den zweiten 45 Minuten für ihren neuen Klub im Einsatz. Zudem hat der Landesligist in Marko Milosevic aus Bosnien einen neuen Co-Trainer. Milosevic hat bereits einmal mit Geist zusammengearbeitet, als der Coach 2010 den bosnischen Erstligisten FK Laktaši zum Klassenerhalt führte. Jetzt will das Duo dies auch mit der SV Hönnepel-Niedermörmter schaffen.

Der neue Coach sieht das Team nach der ersten Trainingswoche und dem Test in Goch auf einem guten Weg. Dass die Partie gegen den ambitionierten Bezirksligisten unglücklich verloren wurde, interessierte Thomas Geist dabei nur am Rande. „Die Mannschaft hat bislang im Training sehr gut mitgezogen. Und sie hat auch gegen Goch bewiesen, dass sie will. Das ist entscheidend für mich“, sagte Geist. Das Team soll für das Rennen um den Klassenerhalt weitere Verstärkungen erhalten. „Wir sind mit weiteren Spielern im Gespräch. Zwei oder drei Akteure sollen noch kommen“, sagte Michael Kröll, Teammanager der SV Hönnepel-Niedermörmter.

Bei der Viktoria stand der einzige Winter-Neuzugang in der Startelf und wusste gleich zu überzeugen. Michel Wesendonk gehörte nicht nur wegen seines Treffers zum 1:0 (61.) zu den Aktivposten beim Gastgeber. Jan Vincent Steinkusch (73.) glich für die SV Hö.-Nie. auf, die in der zweiten Hälfte lange mehr vom Spiel hatte. Erst nach einer umstrittenen Gelb-Roten Karte für Kapitän Marvin Müller wurde der Landesligist mehr in die Defensive gedrängt. Marvin Gisberts (87.) erzielte den Siegtreffer für Goch.