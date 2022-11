Große Einigkeit Duisburger Rat macht den Weg frei zur Senkung von Grund- und Gewerbesteuer

Duisburg · Sinkende Grund- und Gewerbesteuern in Duisburg: Daran hatten Generationen von Ratsmitgliedern schon nicht mehr geglaubt. In seiner letzten Sitzung in diesem Jahr machte der Rat am Montag den Weg dafür frei. Vertagt wurden indes die Entscheidung über ein Klimaschutzkonzept und die Klimafolgenanpassung. Die Rhein-Ruhr-Halle wird abgerissen.

28.11.2022, 18:19 Uhr

Die Grundsteuer in Duisburg gehört zu den höchsten in NRW. Nun soll sie gesenkt werden. Foto: dpa / Andrea Warnecke