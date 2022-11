Freizeit-Historiker Diese Duisburger schreiben über Stadtgeschichte

„Von fünf Duisburger Bewerbungen haben vier Projekte den Zuschlag zum Mitmachen erhalten“, berichtete Klaus Becker, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung und Mitglied des sechsköpfigen Bochumer Auswahlgremiums. Lothar Koopmann, ehemaliger Leiter des Duisburger Mercator-Verlages und gebürtiger Meidericher, wird das Thema „Meidericher Straßennamen – Ihre Geschichte und Bedeutung“ verfolgen. Der in Duisburg-Laar geborene frühere Designer Günter Matcik hat sich „Die Welsche Kolonie der Phönix-Hütte“ zum Thema genommen. Der städtische Ruheständler Heinz Pischke widmet sein Projekt unter dem Titel „Laar am Rhein – Geschichte und Geschichten“ seinem Duisburger Geburtsstadtteil. Und gleich drei Forscher wollen sich das Thema „Flüchtlingsmigration in der Industriestadt Hamborn 1919-1923. Handlungsspielräume und Herausforderungen bei der Eingliederung von Zuwanderern aus ehemaligen deutschen Gebieten nach dem Ersten Weltkrieg“ zu Eigen machen. Diese sind der Jurist Jörg Weißmann, der Historiker Thorsten Fischer und der Unternehmensberater Michael Voith. Ihre Nähe zu dem Forschungsvorhaben erklärt sich aus ihrem Engagement im Hamborner Heimatverein.