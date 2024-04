Neues Edel-Lokal in Duisburg Bar, Restaurant, Clubbing – das bietet das „Madeva“

Duisburg · Das neue „Madeva“ in der Duisburger City ist Cocktailbar, Restaurant, Club und Eventlocation in einem. Was es mit der „Tapas-Reise“ auf sich hat, welche Rolle der „Raki Mule“ spielt und was Sternekoch Frank Rosin damit zu tun hat.

23.04.2024 , 22:00 Uhr

